So erlebte Bo Henriksen seinen ersten Arbeitstag beim FCZ

Bo Henriksen hat einen turbulenten und aufregenden Montag erlebt: Der 47-jährige Däne ist aus seiner Heimat in die Schweiz gereist und hat als FCZ-Trainer unterschrieben.

Dänische Medien wussten bereits am Montag Bescheid und verkündeten den Wechsel des Ex-Profis zum Schweizer Meister. Am frühen Montagnachmittag hat der FCZ das Engagement dann bestätigt. Bo Henriksen unterschrieb einen Vertrag bis 2024, war anschliessend bereits im Training seiner neuen Mannschaft anwesend und hat sich am Abend auch noch den Journalisten und der Öffentlichkeit vorgestellt. In einem 48-sekündigen Clip hat der FCZ nun den ersten Arbeitstag des neuen Cheftrainers zusammengefasst:

psc 11 Oktober, 2022 11:50