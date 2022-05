Breitenreiter nach Meistertitel mit FCZ stolz: “Kein Zufall”

André Breitenreiter hat den FC Zürich zum ersten Meistertitel seit 2009 geführt. Der deutsche Coach hat nach dem historischen Triumph seine Freude ausgedrückt.

Ein 2:0-Sieg gegen den FC Basel bescherte dem FC Zürich am Sonntag vorzeitig die 13. Meisterschaft der Klubhistorie. Gegenüber der “Aargauer Zeitung” sagte André Breitenreiter dazu: “Wir haben vom ersten Tag an sehr gut gearbeitet. Die Mannschaft ist mit viel Herz, Leidenschaft und einem guten Teamspirit gestartet. Wir haben unsere Plan verinnerlicht und unglaublich viele Spiele gewonnen. Deshalb ist es kein Zufall, dass wir es schon jetzt klar gemacht haben und 16 Punkte vor Basel liegen. Das war für niemanden so zu sehen.”

Der frühere Bundesliga-Trainer “habe sehr früh erkannt, dass wir herausragende Führungsspieler haben, die die Kabine im Griff haben. Und wir haben viele Talente, die sich enorm entwickelt haben. Es war früh zu erkennen, dass wir eine gute Saison spielen können. Es war mir klar, dass diese Mannschaft mit ihrem besonderen Geist etwas Grossartiges leisten kann. Letztlich sind wir schon lange Tabellenführer und haben zu keinem Zeitpunkt geschwächelt, auch wenn man uns das prophezeit hat.”

Sein Vertrag beim FC Zürich läuft noch bis 2023. Zuletzt gab es Spekulationen, es könnte ihn zurück nach Deutschland ziehen. “Ich mache mir immer Gedanken. Aber ich möchte mich hier nicht in den Vordergrund stellen. Wir haben Grossartiges geleistet und da bin ich nur der Trainer, der Begleiter, der sich für diese Jungs freut, die es sich mehr als verdient haben, im Rampenlicht zu stehen”, so Breitenreiter am Sonntag.

adk 2 Mai, 2022 09:55