Der FCZ befördert zwei Youngsters in den Profikader

Der FC Zürich nominiert Stephan Seiler sowie Shpetim Sulejmani für die Vorbereitung auf die Rückrunde für den Profikader.

Die beiden nominellen U21-Spieler werden die gesamte Rückrundenvorbereitung mit der Profi-Mannschaft bestreiten und am kommenden Mittwoch auch ins Trainingslager in die Türkei mitreisen. Der FCZ hat am Freitag nach dreiwöchiger Trainingspause das Training auf der Sportanlage Heerenschürli wieder aufgenommen. Bereits am Montag steht ein Testspiel gegen den FC Schaffhausen auf dem Programm.

Nach einer dreiwöchigen Winterpause hat die erste Mannschaft den Trainingsbetrieb heute Morgen wieder aufgenommen. Hier geht es zum Bericht und den Trainingsimpressionen:

👉🏽https://t.co/9r7dAIxzuD #fcz #fczuerich #stadtclub pic.twitter.com/DS57xfA9IN — FC Zürich (@fc_zuerich) January 3, 2020

psc 3 Januar, 2020 13:41