Ex-FCZ-Torjäger Wilfried Gnonto schiesst erstes Tor für Leeds

Wilfried Gnonto ist nach seinem Wechsel zu Leeds United in dieser Woche das erste Tor auf der Insel gelungen.

Der 18-Jährige kommt bei seiner neuen Mannschaft weiterhin auch in der U21 zum Einsatz. Dort hat er in dieser Woche beim 1:0 gegen Sunderland seinen ersten Treffer für Leeds erzielt. Gnonto spielte während 90 Minuten durch und war in der 53. Minute mit einem wuchtigen Schuss erfolgreich:

Das Tor löst durchaus Reaktionen aus: Nicht wenige Leeds-Fans fordern, dass Trainer Jesse Marsch den Youngster endlich auch im Profiteam und in der Premier League einsetzt.

psc 12 Oktober, 2022 10:00