Ex-FCZ- und Gladbach-Torjäger Raffael hat neuen Job

Der frühere FCZ- und Gladbach-Profi Raffael übernimmt einen neuen Job bei der Spieleragentur «macospo».

Wie die «Bild» berichtet, arbeitet der 32-Jährige ab sofort als Botschafter für die in Berlin ansässige Agentur und wird dort den zu betreuenden Profis in Deutschland als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Er wird als Botschafter aller brasilianischen Spieler, die in der Bundesliga spielen wollen, tätig. Geschäftsführer Geschäftsführer Marcus Haase sagt zum Engagement des Ex-Profis: «Ich freue mich sehr, mit Raffael einen tollen Menschen und Vollblut-Fussballer in unserem Team zu wissen, der als früherer Musterprofi genau weiss, worauf es in der Bundesliga ankommt.»

Der Deutsch-Brasilianer freut sich auf seine neue Aufgabe: «Ich bin noch nicht zu 100 Prozent dabei, ich will das aber in der Zukunft machen. Ich kenne Marcus seit vielen Jahren als seriösen Fussball-Experten und es ist schön, dass ich meine Erfahrungen als Profi für das Team einbringen kann.»

psc 20 März, 2023 16:19