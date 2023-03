Ex-FCZ- und Winterthur-Junior Silvan Kriz beendet Karriere mit 22 Jahren

Der 22-jährige Mittelfeldspieler Silvan Kriz beendet seine Profikarriere mit sofortiger Wirkung.

Der Spielmacher verliess die Schweiz, wo er zuvor beim FC Winterthur und beim FC Zürich auflief, im vergangenen Sommer und verabschiedete sich in Richtung Österreich. Bei Zweitligist FC Dornbirn kam Kriz in der laufenden Saison zu insgesamt elf Einsätzen. Nun macht er Schluss mit Profifussball.

Wie sein Verein mitteilt, wurde der Vertrag auf Wunsch des Spielers hin per 1. März aufgelöst. Kriz will künftig in der Privatwirtschaft arbeiten. «Für den Verein ist es schade, dass Silvan sich so entschieden hat. Er ist ein super Spieler und ein ebenso guter Mensch. Wenn sich neue Wege im Leben auftun, dann respektieren wir das und zollen ihm unseren grössten Respekt für seine Entscheidung», sagt Dornbirns Sportdirektor Eric Orie zur Beendigung der Zusammenarbeit mit Kriz.

psc 6 März, 2023 15:09