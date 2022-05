Ex-Nationalspielerin Martina Moser gibt ihren Rücktritt bekannt

Die frühere Schweizer Nationalspielerin und Ex-Bundesliga-Profi Martina Moser tritt zum Saisonende zurück.

Dies gibt die FCZ-Spielerin am Mittwoch bekannt. Für die 36-jährige Mittelfeldspielerin ist zum Abschluss dieser Spielzeit Schluss. Martina Moser blickt auf mehr als 200 Bundesliga-Spiele, und 129 Partien im Trikot der Schweizer Frauen-Nati zurück. Bereits seit einiger Zeit ist sie auch auf der Geschäftsstelle des FCZ tätig.

Klubpräsident Ancillo Canepa sagt: “Martina Moser gehört zweifellos zu den Legenden im Schweizer Frauenfussball. Ihre Bilanz: 129 Länderspiele für die Schweiz, mehrere Jahre Profi in der deutschen Bundesliga und seit 2017 Führungsspielerin beim FCZ. Eine glanzvolle Karriere findet jetzt ihr Ende. Wer nach so vielen erfolgreichen Jahren zurücktreten kann, darf stolz auf das Erreichte sein. Ich habe Martinas fussballerische Qualitäten immer sehr bewundert. Ihre Technik, ihre Spielübersicht, ihre Zweikampfstärke waren beeindruckend. Ich wünsche Martina weiterhin viel Glück und Erfolg!”

Moser hält den jetzigen Zeitpunkt für richtig: “Während meiner 21-jährigen Fussballkarriere durfte ich viele Emotionen erleben und schöne Erfolge feiern, welche mir stets in bester Erinnerung bleiben werden. Der Fussball hat einen riesigen Stellenwert in meinem Leben und wird diesen auch nie verlieren. Ich bedanke mich bei sämtlichen Personen und allen Fans, die mich in meiner Laufbahn unterstützt und begleitet haben. Ein riesiges Dankeschön gilt meiner Familie und meinen Freunden.”

🙏🏼 Nach über 200 Spielen in der Bundesliga, mehr als 135 Partien für die FCZ Frauen mit bisher drei gewonnenen Schweizer Meistertiteln und vier Cupsiegen tritt Martina Moser per Ende der aktuellen Saison zurück: 👉🏼 https://t.co/IyHTHpQAL1 #fczfrauen #stadtclub #NieUsenandGah pic.twitter.com/TVLgykm4GY — FC Zürich (@fc_zuerich) May 18, 2022

psc 18 Mai, 2022 12:15