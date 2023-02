Exklusiv: AC Bellinzona landet Doppelschlag auf dem Transfermarkt

Mit dem Ziel, das Abrutschen auf den Abstiegs-Barrageplatz zu verhindern, legt die AC Bellinzona personell noch mal nach – und das gleich doppelt: Albion Avdijaj und Marco Curic sind neu bei den Tessinern.

Um das schlimmste Szenario, den sofortigen Wiederabstieg aus der Challenge League, abwenden zu können, bekommt der neue Trainer Stefano Maccoppi noch mal personelle Verstärkung.

Nach 4-4-2.ch-Informationen hat die AC Bellinzona die Transfers von Albion Avdijaj (29) und Marco Curic (19) abgewickelt, die beide per sofort in das Maccoppi-Team integriert werden. Das Duo erhält zunächst Verträge bis Ende Saison, die per Option um zwei Jahre verlängert werden können.

Berater Raffaele Colacino, der zu Bellinzonas Präsident Pablo Bentancur eine enge Beziehung unterhält, fädelte die beiden Deals ein.

Avdijaj war bis im vorigen Sommer beim SC Kriens beschäftigt, hatte dort nach dem Abstieg in die Promotion League allerdings keinen neuen Vertrag mehr erhalten. Der Stürmer kommt mit der Erfahrung von 56 Spielen in der Super League und 34 in der Challenge League.

Innenverteidiger Curic stammt aus dem Nachwuchs des FC Zürich und wechselte vor etwa anderthalb Jahren nach Kroatien, wo er im Nachwuchs des HNK Gorica weitere Erfahrungen sammelte.

aoe 28 Februar, 2023 14:42