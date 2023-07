Exklusiv: Luka Frei verlässt den FC Zürich – und wechselt zum SC Kriens

Wie für seinen Zwillingsbruder Filip ist nun auch für Luka Frei Schluss beim FC Zürich. Er bleibt der Promotion League erhalten und siedelt zum SC Kriens über.

Der FC Zürich wird den auslaufenden Vertrag von Luka Frei nicht verlängern. Nach 4-4-2.ch-Informationen ist dem Spieler dieser Entscheid übermittelt worden.

Der Mittelfeldspieler aus Kilchberg ZH muss sich damit nach vielen Jahren beim FCZ umorientieren – und hat die Suche nach einem neuen Klub bereits mit Erfolg abgeschlossen.

Der SC Kriens holt das Spielrecht des 22-Jährigen ein. Letzte Formalitäten gilt es zwar noch zu klären. Es bestehen aber auf keiner Ebene ernste Zweifel, dass der Deal noch platzen könnte. Frei erhält einen Einjahresvertrag.

Frei wird also auf demselben Leistungsniveau weiterspielen. In der Vorsaison sind für ihn 17 Spiele für das Zürcher U21-Team in der Promotion League dokumentiert worden.

aoe 8 Juli, 2023 09:17