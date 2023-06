FC Zürich befördert zwei Nachwuchsstars

Der FC Zürich setzt auf den eigenen Nachwuchs, in erster Linie konkret auf zwei Spieler: Calixte Ligue und Ramon Guzzo.

Calixte Ligue und Ramon Guzzo (beide 18) gehören ab der neuen Saison dem Profikader des FC Zürich an. Das gibt der Stadtclub auf seinen Kanälen bekannt.

"Es freut uns alle, dass die nächsten Talentspieler aus unserer Academy den Sprung ins Profikader schaffen", sagt FCZ-Sportchef Marinko Jurendic. "Junior und Ramon haben in den letzten Monaten eine bemerkenswerte sportliche Entwicklung hinter sich. Aufgrund ihrer konstant guten Leistungen ist die Beförderung der logische nächste Schritt."

Calixte Ligue befindet sich schon seit seinem zehnten Lebensjahr in der Obhut des FC Zürich und debütierte im Januar für das Zürcher Profiteam. Sechs Wochen später schoss er in seinem dritten Einsatz in der höchsten Liga beim sein erstes Tor. Insgesamt bestritt Junior Ligue bislang neun Partien in der Super League.

Ramon Guzzo gehört der FCZ-Familie seit 2021 an und gab im November des vergangenen Jahres sein Profidebüt. Wie Ligue sammelte auch Guzzo in zahlreichen Schweizer Nachwuchsauswahlen Erfahrung.

aoe 10 Juni, 2023 09:22