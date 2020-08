FC Zürich bestätigt zwei Leih-Abgänge

Der FC Zürich verabschiedet sich von zwei Nachwuchs-Nationalspielern – Bledian Krasniqi und Ilan Sauter verändern sich leihweise in die Challenge League.

Bledian Krasniqi (19) und Ilan Sauter (19) haben vorübergehend eine neue sportliche Heimat gefunden. Wie der FC Zürich bekanntgibt, lassen sich die beiden Youngsters für die kommende Saison an den Zweitligisten FC Wil 1900 ausleihen.

Krasniqi kommt am liebsten im zentralen Mittelfeld zum Einsatz und unterschrieb 2018 in der Limmatstadt den ersten Profivertrag seiner noch jungen Karriere. Krasniqi spielte schon in der vorhergehenden Saison im Wil-Trikot und steuerte in 34 Spielen zwei Tore und eine Vorlage bei.

Der im US-amerikanischen New York geborene Innenverteidiger Sauter, der seit 2011 in der Akademie des Stadtclubs ausgebildet wurde, unterzeichnete ebenfalls im Sommer 2018 seinen ersten Profivertrag.

aoe 19 August, 2020 10:43