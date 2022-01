Exklusiv: Der FC Zürich wird mit Blaz Kramer nicht verlängern

Der FC Zürich krempelt seine Offensive weiter um. Blaz Kramer ist darüber informiert worden, dass sein im Sommer auslaufender Vertrag nicht verlängert wird.

Die Baumeister des FC Zürich haben eine weitere Veränderung erschlossen. Nach Rodrigo Pollero, dessen Ausleihe vorzeitig abgebrochen wurde, betrifft diese nun Blaz Kramer. Interne Beratungen haben in den letzten Tagen nach 4-4-2.ch-Informationen ergeben, dass Kramers zum Saisonende auslaufendes Beschäftigungsverhältnis nicht verlängert wird.

Der Slowene wird jetzt aber keineswegs separiert, sondern freut sich zunächst auf den Start in die restliche Saison. In Abwesenheit von Assan Ceesay, der mit der gambischen Nationalauswahl im Viertelfinale des Afrika-Cup steht, erhält Kramer an diesem Samstag (18 Uhr) beim Rückrundenauftakt gegen Servette von Trainer Andre Breitenreiter ein Mandat in der Startformation.

Für Kramer, so erfuhr es 4-4-2.ch, ist es kein Muss, den Klub zu verlassen. Der 25-Jährige kann sich sehr gut vorstellen, seinen Vertrag zu erfüllen und will sich im Fall der Fälle am liebsten als Schweizer Meister verabschieden. Dennoch wird im Hintergrund der Markt sondiert, Interessenten gibt es aus aller Herren Länder. Passt das Angebot, werden sich die Wege sehr wahrscheinlich trennen.

Viele Interessenten für Blaz Kramer

Ein Potpourri an deutschen Zweitligisten möchte Kramer unter Vertrag nehmen, eine Rückkehr ins Nachbarland ist allerdings kein Thema. Zwei Klubs aus der Super League haben sich Informationen über die Modalitäten eines Wechsels eingeholt. Fest steht: Kramer will die Schweiz in jedem Fall verlassen – egal ob im Februar oder dem darauffolgenden Sommer.

Einige Türkische Vereine beschäftigen sich ebenfalls mit einem Transfer des fünffachen Nationalspielers. Die Teilnehmer aus der Süper Lig dürfen noch bis 8. Februar neue Spieler melden. Noch länger kann sich Kramer Gedanken über einen vermeintlichen Wechsel in die USA machen. In der Major League Soccer öffnet das Transferfenster offiziell erst am 10. Februar und schliesst mit Stichtag 4. Mai.

aoe 29 Januar, 2022 09:14