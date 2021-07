FC Zürich verlängert vorzeitig mit Aliu

Izer Aliu nimmt in den langfristigen Planungen des FC Zürich eine wichtige Rolle ein. Der Vertrag mit den zentralen Mittelfeldspieler ist deshalb vorzeitig verlängert worden.

Der FC Zürich plant weiterhin mit Izer Aliu (21), aber nicht in den eigenen Reihen. Laut einem Statement des Stadtclubs wird der Vertrag mit dem Mittelfeldspieler zwar vorzeitig bis 2023 verlängert. In der kommenden Saison wird Aliu allerdings noch mal an den SC Kriens verliehen.

Aliu kam 2009 in die Nachwuchsabteilung des FCZ, wo er einen Grossteil seiner fussballerischen Ausbildung absolvierte und im Sommer 2018 seinen ersten Profivertrag unterzeichnete. Im FCZ-Trikot absolvierte Aliu bis heute 20 Pflichtspiele.

Im zweiten Abschnitt der Saison 2019/20 war Aliu bereits an den FC Chiasso verliehen, in der vorhergehenden Spielzeit dann komplett an den SC Kriens, für den er aufgrund einiger Verletzungen lediglich 17 Pflichtpartien bestritt.

