Der FCZ stellt den neuen Cheftrainer vor – es wird wohl Franco Foda

Der FC Zürich hat die Suche nach einem neuen Cheftrainer erfolgreich abgeschlossen. Um 16 Uhr wird der Nachfolger von André Breitenreiter offiziell vorgestellt.

Am Mittwochmorgen lädt der FCZ zu einer entsprechenden Medienkonferenz ein. Der Name des neuen Trainers wir in der Einladung indes noch nicht verraten. Neben diesem werden auch Präsident Ancillo Canepa und Sportchef Marinko Jurendic an der Medienkonferenz anwesend sein.

Update: Nach Informationen von “Blick” wird der Schweizer Meister wohl den früheren österreichischen Nationaltrainer Franco Foda als neuen Cheftrainer vorstellen. Der 56-Jährige verliess den ÖFB Ende März und war als Spieler einst ein halbes Jahr beim FC Basel tätig.

psc 8 Juni, 2022 12:41