Der FCZ hätte für Aiyegun Tosin noch mehr Geld kriegen können

Der FC Zürich hat Stürmer Aiyegun Tosin am Wochenende in die Ligue 1 an den FC Lorient verkauft. Die Ablöse ist stattlich, aber offenbar lag für den FCZ sogar noch mehr drin.

Laut der französischen Zeitung fliessen für Tosin rund 4 Mio. Euro. Andere Medien berichten sogar von 5 Millionen. Ohnehin ist es mehr als FCZ-Präsident Ancillo Canepa zunächst dachte: Laut "Blick" rechnete der Zürcher Klubboss zu Beginn des Transfersommers mit 2 bis 3 Millionen.

Angeblich bot Nantes am Wochenende sogar 6 Millionen plus Boni. Canepa hatte Lorient allerdings bereits sein Ja-Wort gegeben und blieb dabei. Tosin unterschreibt in Lorient für vier Jahre.

psc 25 Juli, 2023 09:57