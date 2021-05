Der FCZ wird für das Saisonfinale arg geschwächt

Der FC Zürich muss im Saisonendspurt auf Flügelspieler Aiyegun Tosin verzichten.

Wie der Super Ligist am Freitag mitteilt, hat sich der 22-jährige Nigerianer beim 2:2 gegen St. Gallen am Mittwochabend eine Verletzung im linken Fuss zugezogen. Tosin musste nach einer halben Stunde ausgewechselt werden. Untersuchungen ergaben, dass eine mehrwöchige Zwangspause notwendig wird. Trainer Massimo Rizzo kann in den zwei verbleibenden Saisonspielen gegen den FCB und Vaduz somit nicht auf Tosin zurückgreifen.

Die Zürcher kämpfen nach wie vor um den Klassenerhalt. Ein Auswärtssieg in Basel am Samstagabend würde diesen vorzeitig garantieren.

Aiyegun Tosin zog sich gegen St.Gallen eine Verletzung im linken Fuss zu und wird dem FC Zürich damit mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen. Gute Besserung, Aiyegun! 👉🏽 https://t.co/eQZZzIqtbz#fcz #fczuerich #stadtclub pic.twitter.com/eEas8mWwHa — FC Zürich (@fc_zuerich) May 14, 2021

psc 14 Mai, 2021 15:40