FCZ-Coach Bo Henriksen redet eine mögliche Krise weit weg

Der FC Zürich kommt weiterhin nicht richtig auf Touren und kann auch unter Trainer Bo Henriksen nicht durchstarten. Von einer Krise will der Däne aber nichts wissen.

Von «Blick» auf die aktuelle Situation angesprochen, betont der 48-Jährige, dass er definitiv die Ruhe bewahrt. «Wenn man die Alarmglocken läuten möchte, muss man jemand anderen finden als mich», stellt er klar. Und Henriksen weiter: «Wir haben Respekt vor dem Abstiegskampf. Aber ich freue mich darauf und glaube zu 100 Prozent an meine Spieler.»

Der FCZ liegt derzeit fünf Punkte vor Winterthur, das am Tabellenende liegt. Den Blick nach vorne muss der FCZ angesichts des Rückstands auf die Europacup-Plätze eher nicht mehr bemühen. Zumal nun ein happiges Programm folgt: Das Auswärtsspiel beim FC Basel wird gefolgt vom Aufeinandertreffen mit dem frisch gekürten Meister YB. Danach kommt es gegen GC und Winterthur zu zwei Derbys, ehe die Saison mit einem Heimspiel gegen Lugano beschlossen wird.

Henriksen glaubt weiterhin fest an seine Mannschaft: «Jeder versucht immer noch, das Beste aus sich herauszuholen. Auch ich bin ein Mensch, manchmal happy, manchmal frustriert. Wenn die Leute das falsch verstehen, kommt das nicht so drauf an. Solange mich die Spieler verstehen.»

psc 4 Mai, 2023 17:45