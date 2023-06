FCZ stattet Goalie Alan Omerovic mit Profivertrag aus

Der FC Zürich stattet seinen jungen Goalie Alan Omerovic mit einem Profivertrag aus.

Der 20-Jährige kam in der abgelaufenen Saison in der Promotion League zu 13 Einsätzen für die U21. Omerovic ist ein Eigengewächs und wurde in der Academy ausgebildet. Nun unterzeichnet er beim FCZ einen Einjahresvertrag bis 2024. Er ergänzt das Torhüterteam um Yanick Brecher, Zivko Kostadinovic und Gianni De Nitti.

Sportchef Marinko Jurendic kommentiert die Beförderung von Omerovic wie folgt: "Alan hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich entwickelt und ist dank seriöser Arbeit immer näher ans Profiteam gerückt. Wir freuen uns, mit Alan einen weiteren ambitionierten Nachwuchsspieler im Profikader aufnehmen zu können."

✍🏼 Der 20-jährige Torhüter Alan Omerovic gehört ab der neuen Saison fix zum Kader der ersten Mannschaft und unterschreibt einen Einjahresvertrag bis Sommer 2024. 👉 https://t.co/cV9Glc7OGq#fcz #stadtclub #NieUsenandGah pic.twitter.com/TwtgOXys14 — FC Zürich (@fc_zuerich) June 14, 2023

psc 14 Juni, 2023 14:20