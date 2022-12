Der FCZ hat die Nachfolgerin von Inka Grings bestimmt

Jacqueline Dünker wird Nachfolgerin von Inka Grings als Cheftrainerin bei den Frauen des FC Zürich. Die 36-Jährige übernimmt gleich eine Doppelrolle.

Die Deutsche wird nämlich auch die neue Sportchefin der FCZ-Frauen. Dünker erhält einen unbefristeten Vertrag und übernimmt für Inka Grings, die den Trainerinnenposten bei der Schweizer Frauen-Nati übernommen hat.

Während ihrer Aktivkarriere als Mittelfeldakteurin spielte Dünker unter anderem beim SC 07 Bad Neuenahr in der Bundesliga sowie beim Zweitliga-Aufsteiger TuS Niederkirchen. Von 2008 bis 2011 stand Dünker bei Bayer 04 Leverkusen unter Vertrag, wo die gebürtige Euskirchenerin 2010 in die Bundesliga aufstieg. Nach Stationen beim Herforder SV sowie dem FSV Gütersloh 2009 beendete sie 2015 ihre aktive Karriere. Dünker wurde Nachwuchstrainerin und fungierte von 2017 bis Sommer 2019 als Cheftrainerin der Frauenmannschaft des SC 13 Bad Neuenahr in der Regionalliga Südwest. Daraufhin wechselte sie zum Frauen-Bundesligaclub Bayer 04 Leverkusen, wo sie bis zum Wechsel zum FC Zürich während dreieinhalb Jahren als Co-Trainerin amtete.

FCZ-Präsident Ancillo Canepa freut sich auf die kommende Zusammenarbeit: «Mit Jacqueline Dünker konnten wir eine erfahrene und ambitionierte Trainerin engagieren. Wir sind überzeugt davon, dass sie unsere erste Frauenmannschaft weiterentwickeln wird. Die Aufgabe als Sportchefin wird sie gemeinsam mit der Sportkommission FCZ Frauen ausüben.»

Auch Jacqueline Dünker blickt ihrem Engagement mit Freude entgegen: «Ich bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen und freue mich sehr auf die neue Herausforderung. Bereits nach dem ersten Kontakt war ich positiv angetan vom Club sowie den Bedingungen und ich kann es kaum erwarten, gemeinsam mit dem Trainerteam die FCZ Frauen weiterzuentwickeln.»

✍🏼 Der #Stadtclub freut sich mitzuteilen, dass Jacqueline Dünker neu in einer Doppelrolle Cheftrainerin und Sportchefin bei den #FCZ Frauen wird. Die 36-jährige Deutsche hat einen unbefristeten Vertrag unterschrieben. 👉🏼https://t.co/uks00oglQi#fczfrauen #NieUsenandGah pic.twitter.com/c7I8J8cL7F — FC Zürich (@fc_zuerich) December 29, 2022

psc 29 Dezember, 2022 19:06