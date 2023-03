Der FCZ legt Sturmtalent Jona Niemiec ein Angebot vor

Der FC Zürich interessiert sich offenbar sehr für die Dienste des deutschen Mittelstürmers Jona Niemiec.

Der 21-Jährige spielt bei Fortuna Düsseldorf und konnte sich dort zuletzt phasenweise bei den Profis in Szene setzen, nachdem er in der ersten Saisonhälfte noch in der zweiten Mannschaft zum Zug kam. Laut einem Bericht der «Rheinischen Post» hat der FCZ für Niemiec bereits ein lukratives Angebot abgegeben. Der Angreifer kann im Sommer ablösefrei wechseln. In Zürich würden ihm sofort Einsätze in der Super League winken. In Düsseldorf ist noch unklar, wie es mit ihm weitergehen würde.

Noch steht aber nicht fest, ob der FCZ das Rennen um Niemiec tatsächlich für sich entscheidet. Auch andere Klubs dürften mitmischen.

psc 14 März, 2023 10:28