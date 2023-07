Der FCZ könnte zwei Spieler von Lorient ausleihen

Der FC Zürich pflegt sehr gute Beziehungen zum französischen Erstligisten Lorient. Zuletzt wurde Stürmer Aiyegun Tosin dahin verkauft. Möglicherweise finden mit den beiden Mittelstürmern Pablo Pagis und Sambou Soumano nun zwei Profis den umgekehrten Weg von Frankreich nach Zürich.

Insbesondere in der Offensive hat der FCZ noch Handlungsbedarf wie der erste Super League-Auftritt in dieser Saison gegen Yverdon am vergangenen Wochenende beim 2:0 gezeigt hat. Die jungen Stürmer Pablo Pagis (20) und Sambou Soumano (22) könnten laut französischen Berichten auf Leihbasis zu den Zürchern stossen.

Während Pagis noch über keine Einsätze in der Ligue 1 verfügt, kam Soumano dort bereits 21 Mal zum Zug (3 Tore). Pagis war zuletzt an den französischen Zweitligisten Nîmes Olympique verliehen und könnte nun erneut ein Leihgeschäft tätigen.

psc 26 Juli, 2023 14:11