Der FCZ muss in der Champions League-Quali nach Polen oder Aserbaidschan

Die Auslosung der 2. Runde der Champions League-Qualifikation beschert dem FC Zürich den polnischen Vertreter Lech Posen oder Qarabag Agdam aus Aserbaidschan als Gegner.

Der Schweizer Meister tritt zunächst auswärts an. Lech Posen und Qarabag müssen in der 1. Runde zunächst noch ermitteln, welche Mannschaft den Zürchern letztlich gegenübersteht. Der FCZ greift dann am 19. oder 20. Juli und am 26. oder 27. Juli ein. Entscheidet der FCZ das Duell für sich, muss er noch eine weitere Qualifikationsrunde sowie die Playoffs überstehen, um sich für die Gruppenphase der Königsklasse zu qualifizieren.

psc 15 Juni, 2022 12:15