FCZ begrüsst neuen Profi an Bord: Silvan Wallner

Der FC Zürich nimmt Silvan Wallner als Profi unter Vertrag.

Der 18-Jährige unterschreibt bei den Zürchern einen Kontrakt bis 2023. Silvan Wallner stiess 2013 vom FC Uitikon zum FCZ und durchlief seit der U12 sämtliche Nachwuchsstufen beim Super League-Klub. In diesem Jahr gab er beim Spiel gegen den FC Basel am 14. April sein Profidebüt. In der neuen Saison zählt er fix zum Profikader.

✍🏻 Der 18-jährige Silvan Wallner hat seinen ersten Profivertrag beim #FCZ unterschrieben, welcher über drei Jahre bis Sommer 2023 läuft: 👉🏻https://t.co/NUjaIp9Q9O #fczuerich #stadtclub pic.twitter.com/ZuqyhRm7lA — FC Zürich (@fc_zuerich) August 3, 2020

