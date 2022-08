Der FCZ nimmt Ukraine-Flüchtling Bohdan Viunnyk fix unter Vertrag

Der FC Zürich stattet den ukrainischen Flüchtling Bohdan Viunnyk mit einem Vertrag bis Saisonende aus.

Die Zürcher leihen den 20-jährigen Offensivspieler bis Saisonende vom ukrainischen Erstligisten Shakhtard Donezk aus. Bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison stattete der FCZ Viunnyk nach seiner Flucht vom Krieg in der Ukraine mit einem Vertrag bis Ende Juni aus. Zunächst kam der Rechtsfuss in der U21 zum Einsatz. Im Sommer hat er nun die gesamte Vorbereitung bei den Profis verbracht und in fünf Testspielen vier Tore erzielt. Ab sofort ist er fixer Bestandteil der Profi-Mannschaft.

FCZ-Sportchef Marinko Jurendic kommentiert den Transfer wie folgt: “Bohdan hat uns mit seiner Dynamik, seiner Abschlussstärke und mit seinem grossen Leistungswillen überzeugt. Ich bin froh, dass wir für alle Beteiligten eine gute Lösung gefunden haben und wir mit Bohdan eine weitere Verstärkung im Sturm bekommen.”

✍🏼 Der 20-jährige Stürmer Bohdan Viunnyk wechselt per sofort leihweise für die aktuelle Saison 2022/2023 von Shakhtar Donetsk zum FC Zürich. 👉🏼 https://t.co/TblzPw45In Herzlich willkommen, Bohdan! 🔵⚪️#fcz #stadtclub #NieUsenandGah pic.twitter.com/XwK7mjuXN6 — FC Zürich (@fc_zuerich) August 5, 2022

psc 5 August, 2022 19:27