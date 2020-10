FCZ: Noch keine Kontaktaufnahme zu Marc Schneider

Der FC Zürich befindet sich nach der am Montag erfolgten Entlassung von Ludovic Magnin auf Trainersuche. Kontakt zu Marc Schneider wurde zumindest bis am Montagabend noch keiner aufgenommen.

Der 40-Jährige trat ebenfalls am Montag beim FC Thun zurück. “Blick” brachte ihn sofort als möglichen Magnin-Nachfolger beim FCZ ins Spiel. Wenig erstaunlich, war Marc Schneider als Profi doch einst für die Zürcher aktiv.

In der “NZZ” beteuert der gebürtige Thuner, dass die Zeitgleichheit der Trainerwechsel Zufall sei. Ausschliessen will er ein künftiges Engagement beim FCZ indes nicht: “Ich schliesse nichts aus. Natürlich würde ich es mir anhören, wenn man mit mir sprechen will. Ich habe eine Vergangenheit in Zürich.”

Ancillo Canepa springt über seinen Schatten: Der FC Zürich trennt sich von Ludovic Magnin https://t.co/wjYXbDIao0 via @NZZ — NZZ Sport (@NZZSport) October 5, 2020

psc 5 Oktober, 2020 19:56