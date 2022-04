FCZ-Präsident Canepa gibt Stellungnahme zu geplantem Playoff-Modus ab

FCZ-Präsident Ancillo Canepa hat sich via Medien bereits negativ über den vom SFL-Komitee vorgeschlagenen Playoff-Modus geäussert. Nun äussert er sich über die Webseite seines Vereins noch einmal explizit zu dieser Thematik.

Die Haltung des 68-Jährigen ist klipp und klar. Canepa begrüsst die Erhöhung von 10 auf 12 Super League-Teams, lehnt ein Playoff-Format aber strikte ab. Und zwar sowohl, was die Ausmarchung des Meisters wie auch das Ausspielen der Europacup-Vertreter anbelangt. In seinem Statement schreibt der FCZ-Boss: “Wer über die gesamte Saison, notabene nach 32 Spielen, am meisten Punkte gewonnen hat, soll auch verdientermassen Meister werden. Und der Zweite und der Dritte soll für den Europacup qualifiziert sein. Den Meister nun in einem Playoff-Final (Erster gegen Zweiter) ermitteln zu wollen, ist schlicht absurd. Das Gleiche gilt für die Mannschaften, die nach 32 Spielen einen Europacup-Platz erreicht haben.”

Es sei sportlich nicht nachvollziehbar, wenn sich sogar der Zehntplatzierte nach 32 Runden noch für den Europacup qualifizieren könne, “und wahrscheinlich auch schlecht für das Ranking der Schweiz im Europacup.”

Playoffs in der dargelegten Form seien “sportlich unfair” und “ungerecht”, führt Canepa aus.

Das gesamte Statement in der Übersicht:

psc 11 April, 2022 17:44