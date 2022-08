Der FCZ schielt auf Romas Linksverteidiger Riccardo Calafiori

Der italienische Linksverteidiger Riccardo Calafiori von der AS Roma ist offenbar ein Thema beim FC Zürich.

Italienischen Medienberichten zufolge befassen sich die Zürcher mit dem 20-jährigen Linksfuss, der zuletzt ein halbes Jahr an den FC Genua ausgeliehen war. Verletzungen haben ihn zuletzt zurückgeworfen, nun möchte er wieder in die Spur finden. Im Gespräch ist offenbar ein Leihgeschäft. Calafiori ist noch bis 2025 an die Roma gebunden.

psc 2 August, 2022 11:57