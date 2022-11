Der FCZ holt Stephan Seiler vorzeitig aus Winterthur zurück

Mittelfeldspieler Stephan Seiler kehrt im Winter vorzeitig vom FC Winterthur zu seinem Stammverein FC Zürich zurück.

Der 22-Jährige wurde Ende August eigentlich für eine Saison an Winti ausgeliehen. Der FCZ macht nun aber von einer Rückholoption Gebrauch und baut Seiler wieder in den eigenen Spielerkader ein. Vertraglich ist der Schweiz-Brasilianer bis 2024 an die Zürcher gebunden.

In der aktuellen Saison lief er für Winterthur insgesamt 13 Mal auf. Dabei gelangen ihm jeweils ein Tor und ein Assist.

psc 30 November, 2022 10:25