FCZ verpflichtet Offensivspieler Gogia von Union Berlin

Der FC Zürich verpflichtet Offensivspieler Akaki Gogia vom Bundesligisten Union Berlin.

Der 29-jährige Offensivspieler Akaki “Andy” Gogia wechselt per sofort zum Stadtclub und unterschreibt einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2023. Dies teilte der FCZ am Mittwoch offiziell mit. Seit Sommer 2017 stand der offensive Allrounder bei Union Berlin unter Vertrag, wo er in 64 Pflichtspielen acht Treffer und 12 Assists erzielte.

✍️🏽Der 29-jährige Offensivspieler Akaki "Andy" Gogia wechselt per sofort zum #Stadtclub und unterschreibt einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2023. Herzlich willkommen beim #FCZ, Andy! 👉🏽 https://t.co/lUmtohGJiT#fczuerich pic.twitter.com/Fk2WahYBAe — FC Zürich (@fc_zuerich) July 28, 2021

“Andy verfügt über aussergewöhnliche technische Qualitäten und über viel Spielwitz. Mit seiner variablen Spielweise bekommen wir in unserem Offensivspiel zusätzliche Möglichkeiten. Zudem ist er ein echter Teamplayer, der zu uns passt und auch mit seiner Erfahrung unser Team weiter stärken wird”, lässt sich FCZ-Sportchef Marinko Jurendic im Statement zitieren. Beim FC Zürich wird Gogia die Trikotnummer 39 tragen.

adk 28 Juli, 2021 15:24