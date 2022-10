Der FCZ stellt Bo Henriksen als neuen Cheftrainer vor

Was dänische Medien am Montagmorgen berichteten, ist nun offiziell bestätigt: Der neue FCZ-Trainer heisst Bo Henriksen.

Der 47-Jährige Däne ist in Zürich angekommen und unterschreibt einen Vertrag bis 2024. Er löst Interimstrainer Genesio Colatrella mit sofortiger Wirkung ab und tritt somit die Nachfolge des zuvor entlassenen Franco Foda an. Bo Henriksen coachte bislang ausschliesslich in seiner dänischen Heimat. In der vergangenen Saison trainierte er den FC Midtjylland.

FCZ-Präsident Ancillo Canepa freut sich auf die Zusammenarbeit: «Mit Bo Henriksen konnten wir unseren Wunschkandidaten verpflichten. Bo verfügt über Kompetenzen, die unsere Mannschaft kurz- wie auch mittel- und langfristig weiterbringen werden.»

Auch Bo Henriksen freut sich auf sein Engagement bei den Zürchern: «Ich freue mich sehr, einen ambitionierten und familiären Club wie den FC Zürich trainieren zu dürfen. Der FCZ ist ein traditionsreicher Club, der es mir ermöglicht, meine Leidenschaft und Begeisterung für den Fussball und die Menschen einzubringen.»

✍🏼 Der FC Zürich freut sich mitzuteilen, dass Bo Henriksen neuer Cheftrainer beim #FCZ wird. Der 47-jährige Däne hat einen Vertrag bis Sommer 2024 unterschrieben. Herzlich willkommen beim #Stadtclub, Bo! 👉🏼 https://t.co/YyoAzf2kCz#NieUsenandGah pic.twitter.com/wTYRio5pUG — FC Zürich (@fc_zuerich) October 10, 2022

psc 10 Oktober, 2022 14:39