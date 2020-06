Fix: FCZ gibt Reichmuth ersten Profivertrag

Der FC Zürich plant den Kader der Zukunft und stattet Youngster Nils Reichmuth mit seinem ersten Profivertrag aus.

Erst vor wenigen Tagen hatte der FC Zürich bekanntgegeben, dass Nils Reichmuth (18) bis auf Weiteres bei den Profis mittrainieren werde. Heute verkündete der FCZ, das Nachwuchstalent mit seinem ersten Profivertrag an den Klub gebunden zu haben.

Das Arbeitspapier wurde laut der Meldung bereits am Donnerstag unterzeichnet und ist bis Sommer 2023 ausgelegt. Reichmuth gehört bereits seit der FE14 dem Stadtclub an und kam zuletzt in der Swiss U18 Elite League zum Einsatz.

Dort kommt der Aussenbahnspieler auf 35 Spiele mit 13 Toren. Im Testspiel gegen den FC Vaduz im November vergangenen Jahres spielte Reichmuth erstmals im Herrenbereich.

Im jüngsten Corona-Vorbereitungsspiel gegen den FC Schaffhausen spielte Reichmuth eine Halbzeit und erzielte einen Treffer für den FCZ.

✍🏻 Der 18-jährige Schweizer U-Nationalspieler Nils Reichmuth hat am letzten Donnerstag, 18. Juni 2020, seinen ersten Profivertrag beim #FCZ unterschrieben. Der Kontrakt des Mittelfeldspielers läuft bis Sommer 2023. #fczuerich #stadtclubhttps://t.co/qCZ2V2GKvk — FC Zürich (@fc_zuerich) June 20, 2020

aoe 20 Juni, 2020 10:45