Fix: FCZ-Profi Genís Montolio wechselt nach Wil

Der spanische Abwehrspieler Genís Montolio, der bislang für die U21 des FC Zürich auflief, wechselt zum FC Wil in die Challenge League.

Der 25-jährige Innenverteidiger bestritt in der abgelaufenen Saison in der Promotion League insgesamt 27 Ligaspiele. Nun schliesst er sich dem FC Wil an und hofft dort auf Einsätze in der zweithöchsten Schweizer Liga. Erst im vergangenen September stiess er aus seiner spanischen Heimat in die Schweiz. In der Ostschweiz unterzeichnet er nun für zwei Jahre bis 2024.

psc 3 Juni, 2022 14:16