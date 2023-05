Fix: FCZ-Verteidiger Becir Omeragic wechselt ablösefrei nach Frankreich

Der schon vor einigen Wochen angekündigte Wechsel von FCZ-Verteidiger zum französischen Erstligisten Montpellier ist offiziell.

Wie die Zürcher am Donnerstagmittag bekanntgeben, verlässt der Schweizer Nati-Verteidiger den Verein im Sommer und schliesst sich ablösefrei dem Ligue 1-Klub an. Omeragic stiess im Sommer 2018 von seinem Stammklub Servette zum FCZ und hat sich dort zum Stamm- und Nationalspieler entwickelt. Nun wagt der 21-Jährige erstmals den Schritt ins Ausland und wechselt nach Südfrankreich, wo in der Vergangenheit unter anderem der Schweizer Nati-Goalie Jonas Omlin spielte.

Nach fünf Jahren beim Stadtclub wechselt der 21-jährige Becir Omeragic Ende Saison 2022/2023 zum @MontpellierHSC aus der französischen Ligue 1. 👉🏼 https://t.co/wNKNJ5MULr#fcz #stadtclub pic.twitter.com/0Wq6zQlj7b — FC Zürich (@fc_zuerich) May 11, 2023

psc 11 Mai, 2023 12:26