Forte: “FCZ hatte mit mir weniger Geduld als mit Magnin”

Von Mai 2016 bis Februar 2018 war Uli Forte Cheftrainer des FC Zürich. Obgleich er im Schnitt zwei Punkte pro Partie holte, wurde er damals entlassen. Nun spricht der 46-Jährige über seine Entlassung beim FCZ.

“Ich war auf Platz drei und auch im Cup-Halbfinal.» Ausserdem habe er in der Vorsaison den Cup gewonnen”, erinnerte sich Uli Forte im Interview mit “Nau” zurück über seine Entlassung beim FCZ. In der Folge wurde Ludovic Magnin als Cheftrainer engagiert. In knapp drei Jahren holte der frührere Verteidiger im Durchschnitt 1,3 Punkte und damit 0,7 weniger als Forte. “Der FCZ hatte mit mir weniger Geduld als mit Magnin”, sagte Forte über den Anfang Oktober als Trainer der Zürcher freigestellten.

Forte war anschliessend von April 2019 bis Februar 2020 Coach von Stadtrivale GC. Seither ist er jedoch ohne Trainerjob.

adk 18 Oktober, 2020 16:10