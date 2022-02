Gerardo Seoane macht Prognose aus der Ferne: “YB macht das Titelrennen noch eng”

Gerardo Seoane hat im vergangenen Sommer nach drei äusserst erfolgreichen Jahren bei YB (drei Meistertitel, ein Cupsieg) den Sprung in die Bundesliga geschafft und als Trainer von Bayer Leverkusen unterschrieben. Und dort läuft es für den 43-jährigen Luzerner nach Wunsch. Der Blick von ihm geht aber nach wie vor auch in die Schweiz.

Der Ex-YB-Trainer schielt weiterhin auf die Super League und sieht sich die Spiele im Hotelzimmer sogar regelmässig an, wie er im Interview mit “Nau.ch” verrät: “Wir verfolgen die Liga natürlich. Nicht nur ich, auch meine Assistenztrainer. Wenn wir im Hotel sind, haben wir immer auch wieder die Möglichkeit, die Spiele zu schauen. Bisher habe ich viele YB-Spiele gesehen.” Das Meisterrennen hält Seoane trotz 10 Punkten Vorsprung von Spitzenreiter FC Zürich für noch nicht entschieden: “Der FCZ spielt bis jetzt eine sensationelle Saison und holt das Maximum heraus. Die Frage wird sein, ob sie das so durchziehen können. Ich bin davon überzeugt, dass YB das Meisterrennen noch einmal ganz eng machen wird. Sie haben in diesem Jahr gegen viele Widerstände zu kämpfen, das hat sie stark gemacht. Es sind jetzt zehn Punkte, das ist viel. Aber durch die vielen Direktbegegnungen ist es immer noch möglich, dass sowohl YB als auch Basel noch einmal herankommen.”

Eine Einschätzung gibt Seoane auch zu seinem anderen Ex-Klub FC Luzern ab. Der Leverkusener Trainer ist überzeugt, dass die Innerschweizer den Klassenerhalt schaffen werden: “Bei Luzern glaube ich, dass sie den Ligaerhalt über die Barrage schaffen. Sie haben im Winter sowohl durch den neuen Trainer als auch durch Transfers neuen Schwung erhalten.”

psc 18 Februar, 2022 17:48