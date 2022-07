1. Interessent aus der Premier League für FCZ-Sturmjuwel Wilfried Gnonto

FCZ-Stürmer Wilfried Gnonto (18) wird wohl noch in dieser Transferperiode den Verein wechseln. Jetzt gibt es auch Lockrufe aus der Premier League.

FCZ-Präsident Ancillo Canpea macht keinen Hehl daraus, dass er Gnonto nur in eine Topliga verkaufen möchte. Zudem sollen mindestens 10 Mio. Franken nach Zürich fliessen. Noch steht der italienische Nationalspieler beim Super Ligisten für eine weitere Saison unter Vertrag.

Dass er diese tatsächlich in der Schweiz verbringen wird, gilt aber als unwahrscheinlich. Zumal das Feld der Interessenten immer prominenter wird. Laut Transferexperte Nicolo Schira buhlt Leeds United nun um den Jungstar. Beim englischen Traditionsverein könnte Gnonto in der gewünschten Topliga mitkicken, nachdem er sich zuletzt in der Squadra Azzurra bereits auf höchstem Niveau präsentiert hatte und im Länderspiel gegen Deutschland sogar sein erstes Tor im Trikot der Nationalelf markierte.

psc 4 Juli, 2022 09:12