Italienischer Ex-Weltmeister sieht FCZ-Juwel Becir Omeragic in der Serie A

Der frühere italienische Nationalspieler Cristiano Zaccardo gewann mit seinem Land 2006 den Weltmeistertitel. Der 39-jährige Insider spricht nun über die Zukunft von FCZ-Verteidiger Becir Omeragic und sieht diesen für die Serie A gerüstet.

Die Verbindung zum Youngster des FC Zürich ist für den ehemaligen Verteidiger eng. “Ich kenne ihn persönlich und er ist ein sehr interessanter Spieler für Italien. Ich hoffe, dass seine Zukunft in Italien sein kann”, sagt Zaccardo gegenüber “tuttomercatoweb”. Er ergänzt: “Omeragic hat noch Vertrag in Zürich und ich habe ihn nun seit zwei Jahren verfolgt und ihn auch zuletzt im U21-EM-Quali-Spiel gegen Holland beobachtet. Er war bereits Teil der A-Nationalmannschaft und er hat bereits unglaubliche Erfahrung und eine tolle Persönlichkeit, obwohl er nur Jahrgang 2002 ist. Er kann in mehreren defensiven Grundordnungen mit drei oder vier Abwehrspielern agieren.”

Aufgrund dieser Qualitäten ist Zaccardo überzeugt, dass sich einige italienische Topklubs um den 19-Jährigen reissen werden: “Als ehemaliger Fussballer und Agent sage ich, dass er einer ist, für welchen man unbedingt bieten sollte.”

Omeragic steht beim FCZ bis 2023 unter Vertrag. Ein baldiger Auslandswechsel wird aber erwartet.

psc 14 Oktober, 2021 10:34