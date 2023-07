Kedus Haile-Selassie wechselt fix vom FCZ nach Wil

Der seit Ende März vom FC Zürich an den FC Wil ausgeliehene Flügelspieler Kedus Haile-Selassie bleibt definitiv in der Ostschweiz.

Der Challenge Ligist sichert sich die Dienste des 21-jährigen Profis nun fix, wie die Klubs mitteilen. Haile-Selassie hat seine gesamte fussballerische Ausbildung beim FCZ verbracht. Den Durchbruch in der 1. Mannschaft schaffte er da allerdings nicht ganz. In Wil kam er in der vergangenen Rückrunde zu drei Kurzeinsätzen in der Challenge League.

psc 3 Juli, 2023 16:56