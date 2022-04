Kein Rücktritt: Blerim Dzemaili bleibt dem FC Zürich erhalten

Blerim Dzemaili macht noch nicht Schluss und hängt beim FC Zürich mindestens eine Saison dran. Das aktuelle Vertragsverhältnis muss hierfür um ein Jahr verlängert werden. Das dürfte aber reine Formsache sein.

Vor zwei Monaten hatte Blerim Dzemaili im Interview mit dem “Tagesanzeiger” noch ganz andere Töne angeschlagen. Seinerzeit brachte er offen zum Ausdruck, dass er sich mit der Beendigung seiner Karriere im Sommer beschäftige und möglicherweise ins Spielerberater-Business eintritt. Nun die Kehrtwende.

“Es ist noch nicht fertig. Auch wenn der Titelgewinn käme, will ich nicht aufhören, sondern eine Saison anhängen”, sagt Dzemaili gegenüber “Keystone-SDA”. “Ich bin wieder fit, meine Kniebeschwerden sind weg. Hätte ich körperlich weiterhin Mühe gehabt, wäre ich der Erste gewesen, der den Vertrag aufgelöst hätte. Zur Last wäre ich dem Verein nie gefallen. Ich weiss, was ich Zürich zu verdanken habe – meine Karriere. Ich gebe davon gerne etwas zurück.”

Blerim Dzemaili plagten Kniebeschwerden

Zu Anfang Saison machte Dzemaili das Knie grosse Probleme, inzwischen sind die Beschwerden allerdings bereinigt. Mit 19 Einsätzen und einem Tor sowie zwei Vorlagen hat der ehemalige Schweizer Nationalspieler einen Anteil daran, dass der FC Zürich neun Spieltage vor Saisonende satte zwölf Punkte Vorsprung auf den Zweiten FC Basel hat.

Ganz so einfach war für ihn die Rückkehr in die Limmatstadt nicht, beim FCZ liess sich der heute 35-Jährige einst im Nachwuchs ausbilden, bevor es auf grosse Fußballreise ging. “Ich machte mir keinen Druck, aber die Erwartungshaltung bekam ich natürlich zu spüren. Dann lief es zunächst nicht rund”, sagt Dzemaili und fügt an: “Jetzt aber schliesst sich der Kreis. Alles fühlt sich etwas märchenhaft an. Wenn wir tatsächlich voll durchziehen und den Titel holen, ist das für mich eine wunderbare Geschichte.”

aoe 2 April, 2022 10:20