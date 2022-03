Keine Annäherung in Gesprächen: FCZ droht der Abgang von Ousmane Doumbia

Ousmane Doumbia ist am Erfolgslauf des FC Zürich in dieser Saison massgeblich beteiligt. Im Sommer droht dem designierten Schweizer Meister aber der Abgang des Mittelfeldspielers.

Der Vertrag des 29-jährigen Ivorers läuft aus. Nach Angaben des “Blick” gab es in den laufenden Gesprächen über eine Verlängerung bislang keine Annäherung. Die finanziellen Vorstellungen liegen offenbar weit auseinander. Doumbia könnte sich im Sommer trotz möglichem Meistertitel mit dem FCZ und Aussichten, dort in der kommenden Saison in der Champions League zu spielen, anderweitig orientieren. Klubs aus der Türkei und Katar signalisieren bereits Interesse am Defensivstrategen, der bereits seit 2013 in der Schweiz spielt und vor seinem Engagement beim FCZ (seit Oktober 2020) auch für Winterthur, Servette und Yverdon-Sport auflief.

psc 17 März, 2022 11:55