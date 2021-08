Kommt Aleksandar Prijovic zurück in die Schweiz?

Der beim FC St. Gallen ausgebildete Aleksandar Prijovic könnte in diesem Sommer in die Schweiz zurückkehren. Der FC Zürich soll sich mit der Verpflichtung des Stürmers befassen.

Für Aleksandar Prijovic könnte sich demnächst der Kreis schliessen. Laut Informationen des “Blick” signalisiert der FC Zürich Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem Angreifer, der seit seinem Vertragsende vor wenigen Tagen beim saudi-arabischen Al-Ittihad Dschidda auf Vereinssuche ist.

Prijovic hat in seiner Karriere schon einiges erlebt und spielte für 14 Vereine in neun Ländern. In der Schweiz war der gebürtige St. Galler für der FC Sion sowie dem FC Lausanne-Sport am Ball. In welchem Stadium sich allfällige Gespräche befinden, wird derweil nicht überliefert.

aoe 21 August, 2021 12:09