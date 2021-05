Krasniqi kehrt zum FC Zürich zurück – und verlängert

Der FC Zürich plant langfristig mit Bledian Krasniqi, der nach seiner Ausleihe zum FC Wil 1900 zurückkehrt und überdies einen Mehrjahresvertrag unterzeichnet.

Bledian Krasniqi (19) wird für seine starke Entwicklung des vergangenen Spieljahres mit einem neuen Vertrag belohnt. Wie der FC Zürich in einem Statement offiziell verlautbaren lässt, verlängert Krasniqi seinen auslaufenden Vertrag um drei Jahre bis 2024.

“In seinen zwei Saisons in der Challenge League konnte sich Bledian kontinuierlich weiterentwickeln und reifte beim FC Wil 1900 zum Stammspieler, respektive zum Leistungsträger”, erklärt FCZ-Sportchef Marinko Jurendic. “Bledian ist nun bereit für den nächsten Karriereschritt. Wir freuen uns, dass wir mit Bledian ein weiteres Eigengewächs im Kader des Profiteams haben; er soll unser Mittelfeld mit seiner Kreativität weiter beleben.”

Krasniqi absolvierte in dieser Saison 35 Partien in der Challenge League, in denen der zentrale Mittelfeldspieler zudem vier Tore erzielte und drei Treffer seiner Mitspieler vorlegte. Der gebürtige Zürcher ist dem Stadtclub bereits seit seinem achten Lebensjahr zugehörig.

