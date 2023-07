Lecce erhält Angebot für Ex-FCZ-Stürmer Assan Ceesay

Lecce erhält ein Angebot für seinen Torjäger Assan Ceesay, der erst vor Jahresfrist vom FCZ zu den Italienern wechselte.

Mit sechs Toren in 34 Spielen blickt der 29-jährige Gambier auf eine eher durchzogene erste Saison in der Serie A zurück. Nach der Rückkehr von Leihgabe Lorenzo Colombo ruhen die Hoffnungen im Angriff für die kommende Saison nun aber in Ceesay. Die Klubleitung traut dem Angreifer zu, einen Schritt nach vorne zu machen und will ihm auch die prestigeträchtige Rückennummer 9 geben.

Medienberichten zufolge möchte sich Partizan Belgrad aus Serbien die Dienste am Angreifer sichern. Offenbar ist Lecce aber nicht bereit, sich von Ceesay zu trennen. Dessen Vertrag läuft bis 2024.

psc 10 Juli, 2023 11:12