Der verwüstete Letzigrund-Rasen wird komplett ersetzt

Nach den Konzerten der Büetzer Bueben ist der Letzigrund-Rasen in einem miserablen Zustand. Nun ist die Entscheidung gefallen, dass er komplett ersetzt wird.

Dies bestätigt Stadion-Manager Peter Landolt gegenüber “Blick”. Demnach werde der Rasen nach dem Leichtathletik-Meeting Weltklasse Zürich und den Konzerten von Ed Sheeran in der dritten Septemberwoche komplett ausgetauscht. Pünktlich zum Zürcher Derby am 1. Oktober soll der neue Rasen bereit sein. Landolt erklärt auch, wie es zum schlechten Zustand des Rasens kam: “Es hat nichts speziell mit den Büetzer Buebe zu tun, der Rasen hätte nach jedem Konzert so ausgesehen. In der letzten Zeit litt er einfach unter Stress, es war ein bisschen zu viel.”

Wie teuer der Rasen-Austausch ist, will Landolt derweil nicht verraten.

psc 5 September, 2022 16:49