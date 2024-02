Mainz-Boss vergleicht Bo Henriksen mit Jürgen Klopp

Der frühere FCZ-Trainer Bo Henriksen schloss sich in der vergangenen Woche Bundesligist Mainz 05 an und feierte mit seinem neuen Team gleich einen Sieg. Der quirlige Däne erinnert den Klubboss der Mainzer an Jürgen Klopp, der seine erfolgreiche Trainerkarriere einst beim Klub begann.

Henriksen sorgte mit seinem energiegeladenem Auftreten gleich bei der ersten Pressekonferenz für durchaus erstaunte Gesichter. Sportvorstand Christian Heidel sagt der "Sport Bild" über Henriksen: "Seine Art ist schon sehr besonders. In Sachen Wirkung am ersten Tag war es mit Bo jetzt ein ähnliches Gefühl wie vor 23 Jahren, als Kloppo am Rosenmontag hier als Cheftrainer übernahm."

Der dänische Coach wurde als Nachfolger von Jan Siewert eingestellt. Beim Debüt feierte Mainz einen 1:0-Minisieg gegen Augsburg. "Er ist omnipräsent. Bei uns war richtig Wirbel in der Kabine. Es war sehr wichtig, dass wir das enge Spiel mit viel Kampf 1:0 gewonnen haben", ergänzt Heidel.

psc 21 Februar, 2024 11:50