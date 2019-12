Milan an FCZ-Juwel Omeragic dran

Becir Omeragic gilt in der Schweiz als eines der grössten Fussball-Talente – und das nicht nur seines Jahrgangs. Der AC Mailand scheint sich für den Super-Youngster zu interessieren.

Der FC Zürich könnte mit Becir Omeragic schon bald sein grösstes Talent verlieren. Nach Angaben des Portals “Nau” fährt der AC Mailand seine Fühler nach dem 17-Jährigen aus.

Doch nicht nur das! Angeblich ist es bereits zu ersten Treffen zwischen Omeragics Berater Christoph Graf und Milan-Sportchef Paolo Maldini gekommen. Der Mailänder Manager hat dort wohl sein Interesse deponiert.

“Weit oben” soll Milan den 1,87 Meter grossen Zentrumsverteidiger bereits auf der Wunschliste stehen haben. Omeragic kam im sommer 2018 aus der Nachwuchsabteilung von Servette Genf nach Zürich.

Bereits in der vorigen Saison gab der Schweizer mit bosnischen Wurzeln sein Debüt in der FCZ-Profi-Mannschaft. In der laufenden Saison kommt Omeragic auf elf Pflichtspiele, in den vergangenen Wochen war er sogar gesetzt.

aoe 21 Dezember, 2019 16:27