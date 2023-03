Mittelstürmer Jona Niemiec sagt dem FCZ ab

Der deutsche Mittelstürmer Jona Niemiec wird im Sommer nicht zum FC Zürich wechseln. Stattdessen verlängert der 21-Jährige bei seinem Stammverein Fortuna Düsseldorf.

Dort begann der Youngster die Saison in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga West. Zuletzt kam Niemiec aber auch in der Profimannschaft in der 2. Bundesliga zum Zug. Und dort soll die Reise nun erst einmal weitergehen. Laut «Bild» wird der Angreifer in Kürze einen neuen Dreijahresvertrag bis 2026 unterschreiben. Die Fortuna hat ihr Angebot noch einmal überarbeitet und verbessert, Niemiec scheint damit nun einverstanden zu sein. Jährlich kann er künftig bis zu 250’000 Euro verdienen, im Falle eines Aufstiegs in die Bundesliga würde es noch mehr.

Die Gelegenheit für einen ablösefreien Wechsel im Sommer nutzt der pfeilschnelle Stürmer nicht. Der FCZ soll ihm jüngst ein Angebot vorgelegt haben.

