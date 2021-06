Nächster Abgang beim FCZ: Maren Haile-Selassie geht auch

Der FC Zürich meldet einen weiteren Abgang: Der zuletzt an den FC Wil ausgeliehene Flügelspieler Maren Haile-Selassie wechselt definitiv in die Challenge League und schliesst sich Neuchâtel Xamax FCS an.

Der 22-Jährige wechselte bereits im Jahr 2007 vom FC Glattbrugg in die FCZ Academy und absolvierte dort einen Grossteil seiner fussballerischen Ausbildung. 2017 unterzeichnete er seinen ersten Profivertrag. Haile-Selassie bestritt für die FCZ-Profis insgesamt elf Pflichtspiele. Dabei gelangen ihm zwei Assists. In der Saison 2018/19 war er bereits an Xamax ausgeliehen, nun wechselt er fix dahin.

psc 14 Juni, 2021 18:20