Der neue Klub von FCZ-Profi Toni Domgjoni steht fest

Erst seit Kurzem ist offiziell bekannt, dass Toni Domgjoni den FC Zürich zum Saisonende ablösefrei verlässt. Jetzt ist bereits bekannt wohin.

Der 22-jährige Mittelfeldspieler schliesst sich dem niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim an. Am Dienstagabend macht der Eredivisie-Verein die Verpflichtung. Domgjoni unterschreibt bei Vitesse einen Dreijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison. “Ich habe mich für Vitesse entschieden, weil ich denke, dass es für mich der richtige Schritt ist. Und da kann ich mich richtig entwickeln”, wird der einstige Schweizer U21-Nationalspieler in einem Klub-Interview zitiert. Die fussballerische Entwicklung steht im Fokus, der möchte aber auch die niederländische Sprache lernen.

Domgjoni wird mit Vitesse unter anderem an der Conference League partizipieren.

https://twitter.com/MijnVitesse/status/1397238563952017414

psc 26 Mai, 2021 09:16