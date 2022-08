Neuer Verteidiger für den FCZ: Nikola Katic ist da

Der FC Zürich verstärkt seine Defensive mit dem kroatischen Abwehrspieler Nikola Katic.

Der 25-Jährige Innenverteidiger wechselt von den Rangers zum FCZ, wo er einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2025 unterschreibt. Der 1.94 Meter grosse Abwehrspieler begann seine Fussballkarriere in Bosnien und Herzegowina. Später wechselte er in die kroatische Topliga. Zuletzt stand er bei den Rangers in Glasgow unter Vertrag, wobei er in der letzten Saison auf Leihbasis bei Hajduk Split in seiner Heimat spielte.

Im Mai 2017 debütierte er für die kroatische A-Nationalmannschaft, als er im Testspiel gegen Mexiko für FCZ-Stürmer Ivan Santini eingewechselt wurde.

FCZ-Sportchef Marinko Jurendic sagt zum Transfer: “Mit Nikola konnten wir einen Innenverteidiger mit internationaler Erfahrung verpflichten, der unsere Defensive mit seiner physischen Präsenz, seinem Kopfballspiel und seiner grossen Persönlichkeit stärken wird.”

psc 31 August, 2022 17:14